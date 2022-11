Football P2A – Rentmeister (La Clavinoise) invité à quitter son poste d’entraîneur: « Une farce »

Et quand on fait remarquer au coach que ses joueurs ont plutôt bien réagi en s’imposant, il ne peut s’empêcher d’émettre des doutes. "Il faudra m’expliquer comment on peut perdre 4-0 à Xhoris et gagner 3-1 contre Braives à peine 48 heures plus tard. J’ai l’impression que certaines choses se sont passées dans mon dos" souffle Rentmeister.

Entre les lignes, on le comprend, l’ancien entraîneur des Condrusiens est épuisé. "Depuis quelques semaines, je sentais que j’étais isolé du groupe. J’ai un peu l’impression d’avoir vécu une mauvaise farce à la tête de cette équipe." Mais n’allez pas croire que le coordinateur vit de mauvais jours en terres condrusiennes. "J’ai certes besoin d’un peu de repos et de recul pour digérer mais je garde un bon contact avec le président et de nombreux bénévoles charmants dans ce club. Puis, je suis quand même content pour mes anciens joueurs qu’ils aient pu goûter à la victoire" conclut Gilbert Rentmeister.

Reste maintenant à voir si la fatigue prendra le pas sur l’amour pour le club dans les prochains jours à Clavier.