Une nouvelle contamination de l’eau à Hodeige ; on ne peut toujours pas boire l’eau du robinet

Et hop ! c’est reparti… La SWDE, la société wallonne de distribution d’eau, était toujours occupée à gérer la pollution à Hodeige lorsque ses services ont constaté une nouvelle fuite. "Dans les échantillons pris hier dans les rues, on s’est rendu compte qu’on était dans une situation plus mauvaise que la veille, explique Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE. Et on le déplore." L’équipe a constaté qu’une installation, chez un particulier de la rue de l’Yerne, était non-conforme. Son installation a laissé s’échapper de l’eau sale dans le réseau de distribution. L’installation a été coupée, "en concertation avec le bourgmestre", et le propriétaire a reçu l’obligation de se remettre en conformité.