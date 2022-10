Les bulles belges de Fumal en référence

Après le 1er concours et la 1re médaille d’argent attribuée par l’Association des sommeliers flamands, François-Hubert du Fontbaré avait exprimé "sa surprise… et sa fierté". Il ne peut que réitérer avec les cotes de 3,5/5 pour "Noct/En/Bulles" (blanc de noir issu de pinot noir et pinot meunier à parts égales) et 3/5 pour "Pré/En/Bulles", (blanc de blanc 100% chardonnay). "Une nouvelle surprise et surtout une joie pour notre jeune domaine. C’est très gratifiant et la reconnaissance nous prouve que nous sommes sur la bonne voie pour produire des vins de qualité."

Les deux premiers millésimes, 2019 et 2020, ont été vinifiés au Ry d’Argent (Bovesse). Le millésime 2021 a été élaboré dans le hangar agricole, par le nouveau maître de chai, Jean-François Lenelle. Un chai ultra-moderne installé en septembre 2022 verra naître le nouveau millésime. Fumal a gagné son indépendance pour gérer de manière optimale la maturité et les vinifications de ses cuvées. L’excellence pointe le bout de ses bulles, sur des notes de fleurs blanches (Pré/En/Bulles) et de fruits rouges (Noct/En/bulles) pour agrémenter une structure crémeuse soutenue par une agréable fraîcheur enrobée par un dosage parfait… À déguster.

