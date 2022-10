Remicourt ne changera pas sa taxe sur la collecte et la gestion des déchets. Même si cela devient de plus en plus difficile. "Je tiens à signaler que pas mal de communes a décidé d’augmenter leurs taxes, précise le bourgmestre, Thierry Missaire (Renouveau). De notre côté, on se maintient à un taux de 8%."