40 appartements, des bureaux et des commerces à la place du chancre Gonthier

À la place, la SPRL Prologe y construirait tout d’abord 4 bâtiments pour un total de 40 appartements. Ils seront dotés de 88 emplacements de parking intérieurs (en sous-sol), à compléter par 75 autres places extérieures. "Nous avons imposé au promoteur un certain nombre de places de parking public du côté de la rue de Leumont, ce qui apportera une réponse aux problèmes de stationnement dans cette voirie", précise Bernard Lhonnay, l’échevin wanzois de l’Urbanisme. À ce sujet, la demande de permis inclut un décret voirie pour l’élargissement de la rue de Leumont qui n’aura pas d’impact en tant que tel sur l’assiette de circulation mais facilitera le traçage de places de parking perpendiculaires en front de rue.

Une halle alimentaire, une boulangerie et un magasin de vélo

Autre volet important du projet, la SPRL Prologe envisage la création d’une zone commerciale (2 120 m2 de surface brute) qui consistera en fait à prolonger le complexe existant à l’arrière (Aldi, Bel&Bo…). Ce qui portera la superficie totale nette de ce dernier à 5 769 m2.

Sont annoncés: une halle alimentaire, une boulangerie et un magasin de vélo avec, à l’étage, 1 120 m2 de bureaux pour les propres besoins de la société Prologe qui y déménagera son siège de Vinalmont. "Cela fait plus de six années que nous préparons ce projet. En tant que Wanzois, je connais bien cet endroit stratégiquement bien situé et, de plus, au calme, confie Kadour Mokeddem, le patron de la société Prologe. En résumé, on va tout raser. Les 4 bâtiments contenant les 40 appartements seront construits côté rue de Leumont. Et les commerces, avec nos bureaux à l’étage, le seront à l’arrière en prolongement du zoning existant. On a bien des accords précommerciaux pour une halle alimentaire, une boulangerie et un magasin de vélo, mais je ne peux vous révéler l’identité des partenaires impliqués en raison d’une clause de confidentialité."

Trois permis distincts et un décret voirie

L’enquête publique visant ce projet débutera le 4 novembre prochain et se clôturera le 5 décembre à 11 h. Les personnes souhaitant consulter le dossier sont autorisées à le faire sur rendez-vous pris 24 heures à l’avance avec le service environnement de la Commune de Wanze (085/273540 et 085/273542). Les éventuelles observations écrites ou orales devront parvenir à l’administration dans les mêmes délais.

Techniquement, le promoteur wanzois devra obtenir trois permis pour développer son ambitieux projet: un permis d’urbanisme, un permis d’environnement et un permis commercial avec à chaque fois une autorité distincte respectivement incarnée par les fonctionnaires délégué, technique et des implantations commerciales dans leurs compétences respectives. "Le collège communal n’aura qu’un rôle d’avis à donner pour ces trois permis. Et c’est le conseil communal qui sera compétent pour le décret voirie visant l’élargissement de la rue de Leumont", précise Dominique Lovens, responsable du service Environnement à la Commune de Wanze.