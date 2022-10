Qui pour reprendre l’organisation du marché d'Amay ?

À Amay, le marché du samedi matin est géré par les Établissements Charve depuis plusieurs années. En résumé, c’est à eux que reviennent les tâches d’organisation rue Joseph Wauters et chaussée Roosevelt, tant au niveau administratif (réception des demandes de places, tenue des registres et du plan des emplacements), financier (perception hebdomadaire des droits de place, versement des redevances dues à la Commune), que logistique (marquage au sol, placement des ambulants…). "La convention actuelle était arrivée à échéance depuis bien longtemps et on faisait chaque fois un avenant pour un an supplémentaire, évoque Corinne Borgnet, l’échevine amaytoise du Commerce. On a décidé de lancer un avis de concession pour la gestion de notre marché du samedi et celui du lundi de Pentecôte pour une durée de 12 mois renouvelable tacitement 3 fois dans les mêmes conditions."