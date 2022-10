L’eau de distribution a été polluée par la station d’épuration d’Hodeige

Cette source de pollution a été isolée du reste du réseau et actuellement, la SWDE procède à la désinfection des canalisations du village. "On fait ce qu’on appelle un rinçage, poursuit Benoît Moulin. En injectant de l’eau propre et en purgeant les canalisations."

En attendant, on ne peut toujours pas consommer l’eau du robinet au moins jusqu’à ce vendredi. "On a fait de nouvelles analyses pour vérifier que l’eau et de nouveau apte à être consommée, détaille Benoît Moulin. Les résultats sont attendus vendredi et s’ils sont positifs, on pourra de nouveau consommer l’eau".