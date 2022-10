Bientôt une salle polyvalente pour le village d’Abolens

Dans le cadre de l’ODR (Opération de développement rural), la Commune veut remédier à ce manque. C’est en cours du côté de Moxhe avec le projet de nouvelle salle et c’est prévu également dans les villages de Merdorp et Wansin. Abolens était aussi dans les cartons de l’ODR mais l’appel à projets Tiers-lieux, lancé par la Région, va peut-être accélérer les choses. En effet, en répondant à cet appel, la Commune pourrait bénéficier de 680 000 € pour transformer l’actuelle chapelle en un lieu hébergeant différentes thématiques. "Il y aurait toujours une place pour le culte mais aussi pour l’animation du village, les réunions, les associations", explique le bourgmestre Manu Douette.

"La façade du bâtiment actuel serait préservée, ajoute l’échevin des Travaux Niels’s Heeren. Mais à l’intérieur, on veut prévoir différents espaces. On maintiendra le lieu de culte mais il y aura aussi un lieu de convivialité avec un café et des salles de réunion, des lieux de rencontre. La Commune débourserait pour cela un montant de 300 000 €."

Mais, rappelons-le, il ne s’agit pour l’instant que de répondre à un appel à projets. Et encore faudra-t-il que Hannut soit retenue par la Région.