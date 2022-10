À Villers-le-Bouillet, on veut faire du presbytère de Warnant un lieu de vie multiservices

Le projet pensé avec les membres de la CLDR promet au rez-de-chaussée un espace horeca (coin bistrot) avec un point tourisme, un dépôt de produits locaux et un départ de balades à vélos. Et à l’étage, c’est un logement qui serait aménagé soit pour l’exploitant de l’espace horeca, soit pour une location, soit pour un gîte.

Pour le subside PCDR, ça coinçait au niveau du volet horeca

Rebondissement ce mardi soir au conseil communal avec la proposition au vote de transférer le dossier vers une autre source de subsides en répondant à l’appel à projets "Tiers lieux ruraux". "La DGO3 nous ayant fait savoir que le volet horeca ne convenait pas aux critères pour être soutenus par un subside PCDR (80%), on a décidé, quand l’occasion s’est présentée récemment, de tenter notre chance du côté des subsides “Tiers lieux ruraux” dont la philosophie colle avec celle de notre projet, a expliqué François Wautelet (Videm), le bourgmestre villersois. Et renseignements pris, rien ne nous empêche d’aller quand même chercher un complément de subside du côté du PCDR (NDLR: si le volet logement n’entrait pas dans la cible du subside Tiers lieux-ruraux). Les deux sources sont cumulables."

Estimation à 975 000 €

Sur les bancs de l’opposition Ensemble, si on partage la nécessité de réhabiliter l’endroit, l’aspect financier des choses a poussé à l’abstention au moment du vote. "Faute de détails sur l’estimation financière annoncée à 975 000 € avec un montant maximum de subside de 680 000 €, justifie Aline Devillers dans la foulée d’un Philippe Wanet pour sa part inquiet sur le retard que pourrait entraîner ce changement de cap susbsidiant. Même si nous avons appris de nouvelles informations ce soir, il nous est difficile de nous positionner dans ces conditions surtout au vu des perspectives financières qui nous ont été présentées pour la Commune lors du précédent conseil communal." Une position que le bourgmestre a bien comprise tout en se voulant rassurant sur la possibilité d’accéder aux deux sources de subside.

Et dans le cas de figure où le projet du presbytère ne trouverait pas grâce aux yeux de Céline Tellier, la ministre wallonne de la Ruralité qui a dégagé l’enveloppe "Tiers lieux ruraux", s’est demandé Xavier Thiry ? "On retravaillera la fiche PCDR, a répondu l’échevine Christine Collignon (GénérationS4530). On pourrait aussi explorer la piste d’un partenariat public-privé."

L’optimisme du collège est cependant de rigueur derrière l’incertitude qui entoure tout appel à projets. "On devait tenter notre chance avec l’avantage d’avoir une fiche prête au PCDR", termine le mayeur.