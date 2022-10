Trois oies mortes de la Gravière d’Amay sont à l’analyse

C’est un promeneur qui a donné l’alerte, ce mardi matin, au service Environnement de la Commune d’Amay. Il venait de découvrir le cadavre de trois oies sur le site de la Gravière. Dans la foulée, l’information était transmise au Département de la nature et des forêts (DNF) qui a désormais la gestion totale de la réserve naturelle amaytoise tout en continuant à collaborer étroitement avec les autorités locales. "Il s’agit d’oies sédentaires. Elles sont parties à l’analyse dans un laboratoire spécialisé avec lequel travaille le DNF, rapporte ce mardi Didier Marchandise, le responsable du service Environnement d’Amay. Nous en attendons les résultats pour ce mercredi matin au plus tard. S’il devait s’avérer que les oies sont décédées de la grippe aviaire, nous serons amenés à prendre les mesures nécessaires en fermant le site de la Gravière et en imposant le confinement des volailles sur l’ensemble du territoire communal. Mais à l’heure qu’il est, il est trop tôt pour tirer des conclusions."