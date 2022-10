C’est vendredi dernier que le frère du roi s’est rendu à Berloz pour recevoir ce présent insolite. Reçu par les autorités communales, les enfants de l’école et des bénéficiaires du Haut Regard, Laurent est venu en toute simplicité, se montrant très intéressé par la démarche.

C’est l’association Handi-Bob qui est à l’origine de cette visite. L’ASBL a pour vocation de mettre en contact les chiens bobtails avec les personnes handicapées. "Ce sont des chiens très intelligents et affectueux qui s’adaptent à toutes les situations, note Anne-Marie Bada, la Berlozienne membre de l’association et tricoteuse du pull. On l’avait rencontré à Namur il y a quelques mois et on lui avait expliqué qu’on pouvait tisser la laine des bobtails. Il était très intéressé et c’est comme ça qu’est née l’idée de lui offrir un pull."

Via l’association, les propriétaires de bobtails ont donc été sollicités pour fournir des poils de leur chien. "Il a fallu des dizaines de chiens pour récolter 3 kg, détaille Anne-Marie Bada. Pas en les tondant mais bien en récupérant les poils quand on brosse nos chiens !"

Anne-Marie a commencé à tricoter le pull en mai dernier. "Je n’avais pas les dimensions du prince. Donc j’ai travaillé sur base de photos. Mais ce n’est pas facile à tisser car la laine n’est pas très régulière et il faut faire attention à ne pas faire des trous. Néanmoins, c’est une laine très agréable, plus douce que la laine de mouton."

Le prince Laurent est apparemment reparti enchanté de sa visite et de son cadeau. "On a parlé de développer d’autres projets avec les bobtails et les enfants de l’école."