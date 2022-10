Hermalle-sous-Huy: promouvoir les vrais produits italiens

Thierry Stramare, dont le nonno (grand-père) est originaire de Vénétie, est membre de la Chambre de Commerce belgo-italienne. C’est elle qui l’informe des différents salons et foires organisés dans la Botte. C’est ainsi que la semaine dernière, la foire "Buy Food 2022" s’est déroulée en Toscane, à Florence. Une foire destinée à se faire rencontrer des acheteurs venus du monde entier et les producteurs italiens. Thierry Stramare s’était inscrit à cette foire et il a été retenu par la région organisatrice.

"Nous étions 70 acheteurs, raconte-t-il. Parmi eux, des Français, Canadiens, Brésiliens, Colombiens." Pour la Belgique, Thierry Stramare était le seul représentant. Pour la 2e année consécutive.

Trois vidéos à destination des salons gastronomiques

L’année dernière déjà, à "Buy Food", Thierry Stramare avait fait la connaissance de Francesca qui, à Sorano, dans la province de Grossetto en Toscane, réalise plusieurs produits de bouche à base de châtaignes, "Du miel de châtaignes ; de la crème de châtaignes ; du chocolat au miel et à la châtaigne ; des châtaignes placées dans un sirop afin de les conserver ; des châtaignes glacées et de la farine de châtaignes."

Le miel de châtaigne justement, Thierry Stramare, lui, l’utilise en cuisine. "Je fais un filet pur que j’ai nommé “La Casa del Mio Nonno”, en fait, un filet pur mignon avec le miel de châtaigne que j’intègre dans la recette."

Dans sa cuisine, Francesca a également monté un studio d’enregistrement. "Comme elle s’est montrée très intéressée par ma recette, Francesca m’a proposé de tourner trois vidéos, trois recettes: une entrée, mon filet pur comme plat, ainsi qu’un dessert. Trois mets que nous réaliserons ensemble sur les vidéos." Ces trois vidéos seront ensuite proposées afin d’être diffusés dans les salons gastronomiques.