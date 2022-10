Dominique et Camille, passionnés de capsules

Bien connus pour avoir déjà fait découvrir et présenté plusieurs de leurs collections au grand public, Dominique et Camille Brose, deux Ampsinois, ont ouvert, à leur domicile, le Musée international de la capsule de champagne & Co. Qu’est-ce qu’une capsule précisément ? "Situées entre le muselet et le bouchon des bouteilles de champagne et autres mousseux, ces capsules habillent toutes ces bouteilles", explique Dominique Brose. Toutes les capsules sont en fer. La toute première capsule est née en 1844. Champagne & Co ? "Oui, car en France, le champagne est une appellation contrôlée. En Espagne, ce sont les bouteilles de Cava qui sont habillées de capsules ; en Italie, les bouteilles de Spumante." Les deux Ampsinois sont en possession de plus ou moins 15 000 capsules. Sur la toute première capsule, il n’y avait rien.