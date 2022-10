500 bouteilles de jus au profit de Télévie

Presque toute l’année, depuis 2006, l’association Anthisnes en Chœur mène des actions au profit du Télévie: vente de gaufres aux fruits, brocantes, opération Saint-Nicolas… Sous l’impulsion de RTL Belgique, cette opération permet – entre autres – de récupérer des dons pour le Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), au profit de la lutte contre la leucémie et le cancer. Au début, c’est la famille d’Annette Dodet qui se lance dans cette aventure, avant d’être rejointe par des dizaines de bénévoles. Aujourd’hui, ils sont 35 à participer à ces belles actions: "Il y a la famille, les amis, des gens qui nous ont rejoints, etc. On est un grand groupe d’amis comme je dis. Au début, nous n’étions pas beaucoup, d’où le nom “chœur”, comme cela faisait penser à ce type de groupe. En plus, ça faisait écho au logo du Télévie, qui est un cœur. Au fur et à mesure des années, on est devenu de plus en plus et tout le monde a ses tâches. C’est chouette", explique-t-elle.

Le Télévie à Anthisnes, c’est 10 mois sur 12. L’ASBL est sans cesse en action. "Comme ma famille a le magasin Stock Anthisnes, nous pouvons avoir notre petit étalage presque toute l’année. Cela nous permet d’avoir notre stand Télévie où nos produits sont vendus presque en permanence. Mais il y a également des gens qui me commandent des produits sur Messenger ou par mail. Car nous en avons d’autres, comme l’opération chiques par exemple."

« On veut récolter 40 000 € »

En plus de ce point de vente fixe, des bénévoles se retrouvent parfois le samedi à la sortie des commerces afin de pouvoir vendre le maximum de produit. Chaque année, l’association anthisnoise est fière de présenter une belle somme au profit du Télévie: "Au début, on avait réuni 7 000 €. Juste avant le Covid, nous avions passé la barre des 40 000 €. C’est également notre objectif cette année." Mais l’investissement de cette famille pour ce projet est également motivé par des raisons personnelles, comme le confie Annette: "On a été concernés, c’est pour ça qu’on le fait. Mon frère a eu un cancer et ça a été l’élément déclencheur. Quand on est passé par là, on sait pourquoi on le fait." La famille est prête à relancer l’action du jus de pomme l’année prochaine, si la récolte le permet.

0475/33 28 77 ou anthisnesenchoeur@outlook.be