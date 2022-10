Un exercice nucléaire pour tester la coordination et la communication

Les différents acteurs impliqués dans la sécurité en cas d’accident nucléaire réalisent régulièrement des exercices, mais rarement d’une telle ampleur. "Cela fait quelques années qu’on n’a plus organisé un tel événement, notamment à cause du Covid, poursuit Louise Liénard. En général, les organismes réalisent des exercices théoriques et testent l’appareillage de leur côté."

Et justement, le but de cet exercice, c’est de tester la communication et la coordination entre ces différents organismes pour voir s’ils savent travailler ensemble. Sous le regard d’Annelies Verlinden, ministre de tutelle de l’AFCN, la Protection civile, l’IRE (Institut National des Radioéléments) et d’autres acteurs prendront différentes mesures sur le terrain. "La Défense enverra aussi un hélicoptère. Il partira du site de Beauvechain pour mesurer le taux de radioactivité dans l’air à proximité de la centrale. L’Afsca évaluera également les risques au niveau de la chaîne alimentaire."

Ces données seront ensuite transmises à la Celeval (Cellule d’évaluation), qui proposera une série de mesures au gouvernement.