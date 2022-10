Sept Liégeois poursuivis pour des enlèvements

Le dernier des sept prévenus impliqués dans des faits d’enlèvements commis dans le Carré de la Cité ardente en septembre et octobre 2021 a été entendu jeudi après-midi par le tribunal correctionnel de Liège. Il a reconnu son implication dans la majorité des faits et a soutenu ne plus se souvenir des détails. Plusieurs jeunes personnes avaient été la cible d’une bande qui attaquait principalement des personnes isolées dans la rue ou sous l’influence de l’alcool. L’objectif était de séquestrer les victimes avant de les dépouiller de leurs objets de valeur. Six enlèvements et deux tentatives avaient eu lieu. Sept prévenus, âgés de 19 à 32 ans et issus de la région liégeoise, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Le tribunal a terminé son instruction d’audience dans ce dossier. Belga