Faites des économies avec Rénov’énergie

Travailler avec des entrepreneurs locaux

Alors si vous envisagez des transformations et des rénovations prochainement, Renov’énergie, c’est peut-être le bon plan. Les travaux envisageables concernent par exemple l’isolation thermique du sol, le remplacement de vitrages, de châssis ou du système de chauffage, la rénovation de l’éclairage (LED) et de la toiture, et le placement de solaires photovoltaïques et thermiques. "En 2021, 40 ménages se sont engagés et ont bénéficié de cet accompagnement et 15 sont inscrits mais n’ont pas encore payé la caution. On attend donc un maximum de monde lundi et nous renouvellerons l’expérience puisque nous sommes engagés avec Corenove jusqu’à 2023." Un combo gagnant pour la planète et le portefeuille.