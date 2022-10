Samedis littéraires au centre culturel

Parmi les invités, il y avait une habituée des rendez-vous des Matins du livre: Godelieve Ugeux (1946), journaliste féministe, engagée dans le secteur associatif. Elle est venue parler de son deuxième roman, Jumelles (2021, Éditions Dricot): "C’est une vraie rencontre. Ici, tout le monde est mis en valeur, nous a-t-elle confié. Ces rendez-vous, ça brise aussi la solitude de l’auteur, ça permet également de savoir ce que le livre a suscité tout en se faisant connaître. C’est à encourager".

Au départ d’un événement survenu dans la région

À ces côtés, le romancier Paul de Ré (1946), figure bien connue dans le milieu, ancien chanteur compositeur à succès, et qualifié d’écrivain du terroir. Il est venu présenter Le Chantoir du diable (2022), un récit sur les mystères de nos campagnes boisées et portant sur la région de Sprimont qui l’a vu naître. "J’ai arrêté la musique parce que j’avais la sensation d’avoir tout dit, j’allais me mordre la queue", a-t-il raconté. Pour son roman, l’écrivain est parti d’un événement survenu dans sa région: la découverte d’une grotte extraordinaire et d’une rivière souterraine. De là est venue l’idée de la légende et du chantoir qui lui doit son nom ainsi que du scénario et de cette rencontre improbable avec une jeune femme, dont le scooter tombe en panne devant la ferme d’un rebouteux à l’esprit réfractaire.

L’événement a aussi mis en avant le travail d’éditrice, avec la venue de l’ancienne avocate Françoise Salmon (1960), fondatrice en 2011 de Murmure des soirs, maison d’édition située sur les hauteurs d’Esneux et spécialisée dans la littérature belge. Elle a évoqué les joies et les difficultés liées à cette profession. "J’ai toujours été une passionnée de livres, je me suis lancée dans ce métier sans rien connaître. Puis, quelques auteurs m’ont fait confiance et ça a fait effet boule de neige", a-t-elle expliqué. Elle accompagne l’auteur, de la correction de l’orthographe, en passant par la mise en page et le quatrième de couverture.