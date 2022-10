Objectif 4 000 € pour le « Jeudi du cœur »

Lors de la dernière soirée de remise de dons mise sur pied par Edith Plomteux, le collège avait émis un chèque en bois de 3 000 € pour le Professeur Vincent Geenen et les représentants de la Fondation Fredericq, le souper du Cœur n’ayant pas encore été organisée. Il sera désormais honoré. "Nous espérons même dépasser les 4 000 €. Les paris sont ouverts pour 4 500 € se réjouit le bourgmestre . Sans compter les menus et sans réelle réservation, nous avons déjà vendu 300 lasagnes qui nous rapportent 1 800 €". En misant sur 150 repas, a priori un nombre atteint, voire légèrement dépassé, l’objectif est en vue. Grâce aux dons de tous les commerçants et entreprises qui offrent tous les produits et parrainent ce "Jeudi des Cœurs" généreux.