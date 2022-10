Des travaux dans les écoles communales wanzoises

Les travaux devraient avoir lieu au printemps prochain. "On va s’arranger pour ne pas perturber les cours, poursuit Bernard Lhonnay. Ça va être difficile de changer les châssis quand les élèves sont en classe. On va donc peut-être attendre les vacances de Pâques." Les nouveaux châssis permettront d’économiser 70 kWh par an et par mètre carré.

Des mises en conformité à Vinalmont et Huccorgne

À l’école de Vinalmont, le système de détection incendie sera mis en conformité pour un montant de 39 924 €. Et à Huccorgne, 73 937 € seront investis pour mettre en conformité l’installation électrique de l’école. "Ces deux chantiers seront réalisés sur fonds propres." Ils devraient également avoir lieu au printemps prochain.