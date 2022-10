Déjà dix ans d’écopatûrage aux Pierreux

Depuis peu, la réserve compte un nouveau conservateur, Jean-Philippe Demaret, habitant du hameau du Trou. Le Ferrusien est en passe d’obtenir son brevet de guide-nature. Il est dans le Conseil d’administration depuis trois ans et a été sensibilisé à la nature par son papa, ancien président de l’AVES qui regroupe les ornithologues francophones de Belgique. "J’avais envie de m’investir dans la protection de la nature et de la biodiversité. Je prends cette fonction bénévolement. Ce qui est intéressant sur cette réserve, ce n’est pas sa superficie mais sa localisation. Elle est située sur la Calestienne, une région géologique de Belgique qui s’étend sut une bande de 1 à 2 km de large, caractérisée par son sol calcaire et ses zones karstiques d’où la présence de nombreux chantoirs." Ce sol spécifique permet le développement de pelouses calcicoles, pauvres, qui accueillent un biotope rare. On y a par exemple observé – et c’est rare – plus de dix espèces d’orchidées mais aussi des colchiques d’automne, la gentiane ciliée et d’Allemagne, des hélianthèmes et, dans les insectes, des papillons lépidoptères très menacés en région wallonne. "Pour préserver cette flore et cette faune, il faut entretenir la réserve, faire en sorte de garder les pelouses calcaires ouvertes", explique le conservateur. Et c’est tout le travail qui lui incombe. "Il faut d’abord couper les ligneux, les arbres ce qu’on fait régulièrement." Mais il y a aussi tous les herbacés, qui colonisent naturellement la zone et qu’il faut "tondre". C’est là que les moutons entrent en piste, pour désherber le site de manière économique et écologique. "Si on doit faire venir des machines, ça coûte cher en matériel, en essence, en électricité. L’écopaturage est une technique idéale. Ici, on fait appel à un éleveur d’Aywaille qui nous amène ses moutons."

L’intérêt ? Le coût de la gestion diminue, les déchets verts sont inexistants puisqu’ils sont ingérés par l’animal, les déjections servent de microhabitats pour certains insectes, la quiétude du voisinage est préservée (contrairement aux bruyantes débroussailleuses) et on favorise l’écologie, le circuit court aussi avec des espèces de moutons rustiques. "Par contre, dans les inconvénients, il faut bien clôturer et le mouton ne mange pas nécessairement tout, il faudrait idéalement placer aussi des chèvres."

L’écopaturage doit être complété par du fauchage laissé en tas sur place, comme abri pour de petits animaux. Et des petits animaux, il y en a un paquet sur le site. Avec sa caméra à gibier, Jean-Philippe Demaret a déjà observé biches, blaireaux, fouines…

Le nouveau conservateur compte bien poursuivre l’écogestion du site mais également le faire davantage connaître du grand public. "Théoriquement, les réserves naturelles sont fermées au public par souci de protection, assure Jean-Philippe Demaret. Mais le volet sensibilisation m’est cher et j’aimerais occasionnellement inviter les gens à découvrir la réserve, par exemple avec une promenade guidée." Il aimerait aussi placer des panneaux didactiques aux abords de la zone sur les caractéristiques des Pierreux et son biotope. Une porte ouverte sur un petit coin de nature préservé.