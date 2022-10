S’offrir une nuit d’exception dans une yourte à Merdorp

"J’ai toujours baigné dans le tourisme. Mes parents possèdent des gîtes en Ardenne", sourit Hélène, journaliste et professeure. "J’ai toujours aimé être au contact du bois", renchérit Grégoire qui combine ses activités d’élagage et d’abattage avec un emploi au Musée de la Vie wallonne. C’est donc assez logiquement que le duo a concilié ses deux centres d’intérêt et a entrepris les démarches urbanistiques pour pouvoir installer sa nouvelle construction.

"Certes, il ne s’agit pas d’une yourte traditionnelle fabriquée à l’aide de toiles tendues, reconnaît Grégoire. Nous avons opté pour une structure en bois afin de fondre notre hébergement dans la nature. Mais également pour la durabilité des matériaux vu son emplacement: sous deux arbres. C’est principalement pour sa forme circulaire que nous l’appelons “yourte”. Nous sommes attachés à cette forme qui confère à cet endroit une ambiance particulière. L’acoustique de la yourte est apaisante. En effet, la courbe adoucit les sons à l’intérieur. Pour rester dans cet esprit de la yourte, nous avons également choisi de tendre, sous la toiture en tôles d’acier, une toile en guise de plafond. Ce qui rend la yourte chaleureuse."

Un diamètre de 8 mètres

Arrivée en kit, la structure en pin sylvestre, a été montée en quatre jours, grâce à l’aide de la famille et d’un ami. D’un diamètre de 8 m, la yourte, équipée d’une cuisine et d’une salle de bains avec douche à l’italienne et chauffée grâce à un poële à pellets, offre une surface au sol de 50 m2. À laquelle il faut ajouter la mezzanine qui accueille l’une des deux chambres.

"Notre hébergement, avec une autre chambre au rez-de-chaussée, est effectivement prévu pour quatre personnes, confirme Hélène. Même si la majorité de nos visiteurs sont jusqu’à présent des couples." Comme Samuel et Stéphanie, venus il y a quinze jours de Pepinster, pour s’offrir un moment privilégié. "Nous y avons fêté nos 20 ans de mariage, témoigne Samuel. Quand on arrive sur place, au fond d’une rue composée d’un habitat traditionnel, c’est magique. Et puis, ce bain nordique vous offre une sensation d’évasion."

210 ou 250 € la nuit

Si l’endroit a été subtilement baptisé le Scandin’havre, c’est qu’il y a forcément une raison. Pour agrémenter le séjour de leurs hôtes, Hélène et Grégoire ont en effet équipé leur hébergement d’un bain norvégien et d’un sauna chauffés au bois. "À l’abri des regards, nos visiteurs, qu’ils soient citadins ou non, néerlandophones, francophones ou luxembourgeois, déconnectent. Pour eux, le temps s’arrête."

Une pause exceptionnelle en Hesbaye de quelques heures qui a forcément un coût: 210 € pour deux personnes pour les nuits du dimanche soir au mercredi soir, avec arrivée possible dès 16h et départ au plus tard à 12 h ; 250 € pour les nuits du jeudi soir au samedi soir. Comptez 35 € (du dimanche soir au mercredi soir) et 50 € (du jeudi soir au samedi soir) par personne supplémentaire hébergée. Quand on aime (et qu’on a les moyens), on ne compte pas…

Infos et réservations: www.lescandinhavre.be