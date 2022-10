Les Enfants terribles en pleine croissance à Huy

Pour cette dixième édition, les deux mamans terribles ont sélectionné une quarantaine de courts-métrages et 4 longs parmi 300 propositions reçues. "S’y retrouvent des fictions, du documentaire et de l’animation. S’il y a des coups de cœur, on veille aussi à un équilibrage entre les thématiques et à faire plaisir au public (NDLR: dont 900 élèves des écoles de la région). Comme la question des moments de transition revenaient régulièrement, on a pris le verbe “Grandir” pour fil rouge. On a beaucoup appris des éditions durant le Covid, cela nous a fait grandir. Comme l’idée d’abandonner le principe de la compétition si ce n’est le prix du jury citoyen dans une démarche d’éducation permanente." Et puis, dix ans, cela reste un cap dans la vie d’un festival qui gâtera d’ailleurs les petits lors de la Journée des familles terribles, ce dimanche dès 14 h.

