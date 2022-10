La gare mise en couleur par la société ferrusienne Ocotechnical

« Une gare qui résonne en nous »

L’intégration d’Ocotechnical dans ce projet s’est faite tout naturellement. La société a été un des piliers de la construction de la gare. "Pendant deux ans et demi, nous avons participé au chantier pour tout ce qui était aérien. Depuis, nous sommes aussi chargés de la maintenance de la verrière, notamment pour le nettoyage. Cette gare résonne en nous. Quand on a entendu parler du projet, on a voulu en être. Ça a de suite matché avec les concepteurs."

Avec des alpinistes industriels

Ocotecnical a ainsi été choisie comme prestataire pour "matérialiser" l’œuvre, avec la collaboration d’une société collègue, Altura Acces, de Lierneux. "Chacun a réalisé une moitié de toiture. On s’est challengé."

Et le défi était de taille. Il a d’abord fallu implanter l’œuvre sur le terrain. "L’artiste nous a donné le plan précis. Le plus gros stress a été de transposer les couleurs, leur agencement, pour que ça corresponde au rendu, en tenant compte des distorsions."

Puis ce sont les alpinistes industriels, encordés, qui sont entrés en jeu pour coller les 5 000 vinyles sur les 10 000 m2 de toiture. "Ce sont des vinyles translucides autocollants posés sur la face supérieure de la vitre. Il y avait des rouges, jaunes, verts, bleus, orange, rose et blancs. Un travail de précision car tout a été placé à la main. C’est de la haute couture."

Deux mois de chantier

Le chantier aura mobilisé 15 personnes d’Ocotechnical et nécessité deux mois de travail pendant lesquels le représentant de l’artiste a effectué plusieurs visites afin de s’assurer de la conformité de l’œuvre. Avec la plus grande des satisfactions: les félicitations de Daniel Buren lui-même. "Vendredi, j’ai pu le rencontrer sur chantier et il nous a félicités, nous confiant que généralement, il y avait toujours quelques détails à changer. Mais ici, tout était parfait."

Damien Baiwir salue en tout cas ce beau projet pour Liège. "Le résultat esthétique est incroyable. Selon la météo, la saison, les jeux de lumière changent. Le plus joli, c’est quand le soleil frappe à travers la verrière et projette les couleurs partout dans la gare. Il y a une polémique concernant le coût (NDLR: 600 000 €) mais rappelons que ce projet est financé à 93% par des acteurs privés et qu’il fait parler de Liège dans toute l’Europe. Pour Liège, c’est une chance incroyable."

Dans un an, l’œuvre éphémère sera retirée. Ocotechnical sera là encore à la manœuvre. "Notre contrat comprend la pose et la dépose ainsi que le nettoyage."

Au prix coûtant

Pour ce projet atypique, la société condrusienne a tenu à travailler au prix coûtant, sans bénéfice. "L’argent n’est pas toujours le principal critère. Ici, il y a quelque chose d’extraordinaire. On a le sentiment d’avoir participé à un projet unique. Ça a contribué aussi à la rencontre réussie de deux mondes très différents, voire opposés: l'art et l'industrie."