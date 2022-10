« Place aux enfants », pour qu’ils voient la vie en plus grand

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il ne s’agit pas là d’une scène de ménage mais d’une fin de journée "Place aux enfants", qui a permis à 13 enfants de 8 à 12 ans de prendre part à plusieurs activités. "On a mis en place deux ateliers différents, détaille Catherine Awouters, coordinatrice de l’Accueil temps libre de Braives. Une balade à vélo et une initiation au yoga d’un côté, un cours de cuisine saine de l’autre."

Ces activités n’ont pas été décidées par hasard. "La Province a choisi le thème “Un esprit sain dans un corps sain, on y a tous droit”. On voulait y coller." Le cours de cuisine, auquel trois enfants étaient inscrits, leur a appris à se préparer une box saine pour aller à l’école. "Ils ont aussi reçu un carnet de recettes équilibrées et une boîte à tartines."

Les 10 autres sont allés se promener à vélo. "On a pris le RAVeL jusqu’au skatepark. On s’est aussi arrêtés à la gare pour que les enfants puissent profiter de la plaine de jeux." Au retour, ils se sont essayés au yoga. "C’était une chouette expérience, se réjouit leur professeure, Noëlle Mazy . C’est un très bon groupe, très réceptif."

Même si Laora n’a pas eu de coup de cœur pour la soupe, elle a passé une bonne journée. "C’était vraiment bien !" Même son de cloche chez les sœurs Victoria et Mia Czerniak. "On s’est bien amusées !" Si Mia a apprécié le cours de yoga, elle a eu un peu de mal à rester concentrée. "J’étais fatiguée après le vélo et j’avais envie de dormir." Et si ça peut rassurer Charlie, Louise Buttiens a bien aimé la soupe. "Elle était très bonne !"

Avec « Enfants Contents, Parents aussi »

L’organisation de cette journée n’aurait pas été possible sans le soutien de l’ASBL "Enfants contents, parents aussi", dont deux employées étaient là pour assurer l’encadrement des enfants. Parmi elles, Stéphanie Detienne, qui participe à l’opération pour la troisième fois. "J’adore ! Ça me permet de connaître les enfants différemment (NDLR: elle les côtoie à l’école communale, où elle s’occupe de l’accueil) et de passer un moment inoubliable."