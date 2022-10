« Grand Ciel », tendrement poétique

Proposé sous la forme d’un récit initiatique chanté et narré, ce conte, qui se veut aussi philosophique, aborde avec beaucoup de tact et de délicatesse ce moment compris entre l’envie de l’oiseau de s’envoler et le bruissement de ses ailes quand il les déploie, insignifiant. Mais sans pourtant atteindre le ciel. Car il en faut du courage à Tchip pour voler, seul ou même accompagné. "Moi, je suis né petit et je le suis resté. Je suis le seul qui bat de l’aile sans oser m’éloigner du nid." Tendre et poétique, le texte propose à l’enfant d’affronter sa peur du monde ou celle de grandir. Partageant des valeurs telles que l’amitié, l’entraide et peut-être aussi le dépassement de soi, les mots ici renvoient des images belles, métaphoriques de la vie simple et abordable qui n’est toutefois pas sans danger. Pour aller plus loin dans la narration et l’exploration sensorielle, le spectacle allie aux sonorités vocales et instrumentales des images projetées sur écran. Théâtre d’ombres colorées et transparentes ajoute ici une dimension plurielle au récit où les formes s’enlacent tandis que l’on retient son souffle.

Accompagné par Hervé Borbé (synthétiseurs, claviers) et Patrick Schouters (percussions électroniques, synthétiseurs), André Borbé emmène son public, ou plutôt ses amis, dans un voyage singulier et pluriel à la fois puisque s’adressant à chaque enfant en particulier, quelles que soient sa peur du monde et son envie de la dépasser. "Peu importe de voler haut ou voler bas, l’important est d’arriver au bon endroit."

Chacun son rythme, chacun sa singularité, en somme, pour avancer sur le chemin où rien n’est jamais gagné ou perdu d’avance.