Ça a babillé à la salle de Saint-Séverin

L’échevine de la Jeunesse et de l’Accueil extrascolaire, Gaëtane De Smidt, a enchaîné en félicitant les parents et en les encourageant à profiter pleinement de leur nouveau bonheur.

Des bébés à qui on parle déjà d’école(s)…

Céline Tillieux (Partenaire Enfants Parents ONE (PEP’s)) a poursuivi. "Je travaille pour l’ONE depuis 16 ans et je suis ici à Nandrin depuis février. L’ONE est un service de prévention pour les enfants de 0 à 6 ans, agissant par le biais de consultations médicales. Notre rôle est de soutenir les nouveaux parents. C’est gratuit et cela s’adresse à tout le monde. Nous proposons de l’accompagnement à domicile et nous créons des projets pour les familles et les enfants, comme des modules d’éducation à la santé."

Ensuite, Vincent Dessart, directeur des écoles communales de Villers-le-Temple et Saint-Séverin, a présenté les projets et orientations des deux implantations. "Ce sont des établissements familiaux, avec des espaces verts: l’enfant y est au centre des préoccupations, qu’il soit à haut potentiel ou ait des difficultés d’apprentissage. Les comités scolaires y sont très présents. Comme pour l’école libre, l’accueil extrascolaire gratuit est prévu tous les jours. Il y a aussi de grands projets de nouvelles structures, avec l’aide de budgets européens, qui se concrétiseront en 2024 et 2025."