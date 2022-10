Latitude50: un premier clap d’ouverture réussi pour le cirque à Grand-Marchin

Née en 2003, l’ASBL a bien grandi et, après presque 20 ans d’existence, marque aujourd’hui définitivement et profondément le paysage marchinois. "J’avais trois ans en octobre 2003 lorsque tout a commencé sur la place de Grand-Marchin, sourit Justine Robert, échevine de la Culture. Depuis, le temps s’est écoulé et les activités de Latitude 50 rayonnent bien au-delà de notre commune, ce qui en fait notre fierté."

Latitude50 2022

Il faut dire que le projet culturel n’a eu de cesse d’évoluer et de cumuler les reconnaissances à bien des égards. Reconnu comme centre scénique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le pôle des arts du cirque et de la rue accueille aujourd’hui 16 500 spectateurs par an et 65 compagnies internationales transitent par ses murs.

Marchin a de quoi faire rêver les amateurs du spectacle vivant et, sait-on jamais, la commune rurale pourrait se retrouver un jour en lice pour devenir la capitale européenne de la culture ? Il suffit d’un rêve et de quelques fous pour y croire. "Nous savons que les Marchinois peuvent être un peu fous quand il le faut. Cette folie a porté ses fruits. C’est grâce à la persévérance, à la ténacité et à l’aide de tous les acteurs que nous pouvons fêter cette inauguration", reprend l’échevine en s’adressant aux citoyens.

Sourires aux lèvres, les Marchinois n’ont pas manqué le rendez-vous pour découvrir la première représentation. "Les crises successives que nous avons traversées et traversons encore me font penser et dire à ceux qui doutent encore de l’intérêt du développement culturel que c’est par le prisme de la culture que nous tissons nos liens, que notre esprit critique s’aiguise et que notre émancipation ou notre liberté en tant qu’être humain peut encore s’exprimer", intervient Adrien Carlozzi, le bourgmestre, avant de terminer son allocution par une citation de Pierre Desproges "qui s’applique plutôt bien à Marchin: “La culture, c’est comme l’amour, il faut y aller à petits coups au début pour bien en jouir plus tard”." Une conclusion qui aura fait de l’effet aux Marchinois (es).

Olivier Minet et l’équipe de Latitude 50 ont ainsi ouvert les portes de la culture. Désormais, le cirque permettra aux artistes de mourir (et renaître) sur scène, devant les projecteurs. le cœur ouvert, tout en couleur.

Les représentations sont à découvrir encore durant tout le week-end: www.latitude50.be