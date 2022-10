Projet de lotissement Sedab Invest: 79 réclamations

Les échanges entre majorité et opposition autour de la table ont laissé entrevoir un consensus sur les points d’attention à surveiller dans le dossier Sedab Invest qui, dans sa configuration actuelle, dépasse la densité autorisée dans cette zone par l’actuel SDC. Et l’unanimité s’est dégagée plus généralement encore sur les enjeux urbanistiques pour la commune quand le bourgmestre Jean-Michel Javaux et Didier Lacroix (échevin de l’Urbanisme) ont de concert confirmé que des choix politiques devront être faits dans les années à venir. Ils le seront sur base du futur Schéma de développement communal (le précédant datait de 1984) appelé à définir les zones susceptibles d’être plus densifiées dans les 30 prochaines années. Et de rappeler que la Commune d’Amay est à l’aube de décisions importantes en la matière puisque, d’après les calculs du bureau Pluris (aussi chargé de la réalisation du SDC), les prévisions de croissance démographique invitent à implanter 750 unités de logements supplémentaires d’ici 2030 !