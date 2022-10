Mégaprojet au tennis d’Amay: le PS invite à temporiser

Sur ce deuxième volet, le CFS s’appuie sur une collaboration avec la Commune d’Amay qui porte d’ailleurs le dossier (via la régie Amasports) en tant que propriétaire des terrains concernés. Un dossier qui pèse 1,5 million d’euros a rappelé, ce jeudi, Renata Gava, sur les bancs de l’opposition PS, en invitant le collège à remettre en perspective son coût. "Plutôt que lancer ce marché tel quel maintenant, il serait préférable de redéfinir ce projet pour tenter de l’intégrer dans une trajectoire financière qui permettrait d’envisager la réalisation de travaux d’améliorations bienvenus au niveau du hall des sports et des gymnases, en particulier en matière d’économies d’énergie", a estimé la conseillère socialiste, tout en restant favorable au maintien des activités de l’école et du club de tennis.

Une synergie avec le CFS plutôt qu’un club-house ?

C’est que la Commune d’Amay s’est vue "freinée" dans son ambition d’améliorer ses infrastructures sportives (hall Collignon et stade de la Gravière) après avoir été éconduite par la Région wallonne dans l’appel à projets (avec subside à la clé) pour la rénovation énergétique des infrastructures sportives (dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie). Et Renata Gava de citer parmi d’autres dossiers qui pourraient aussi bénéficier de ce bol d’oxygène financier, celui de la finalisation des travaux de la salle des Mirlondaines (voir ci-joint). Pour piste éventuelle à reconsidérer afin de diminuer le budget du projet tennis-padel, le groupe socialiste s’interroge sur l’utilité d’un club-house alors qu’une synergie pourrait s’envisager pour l’accueil avec le projet voisin du CFS.

En réponse, Didier Lacroix (Écolo), l’échevin amaytois des Sports, a insisté sur l’importance du développement du site pour les Amaytois fans de tennis et de padel, et plus généralement pour le quartier. Sur l’aspect financier des choses, il a justifié l’existence du club-house parmi les ressources financières qui permettront de combler la part non-subsidiée du projet: "Nous aspirons à un soutien d’Infrasports de l’ordre de 70% en fonction des critères que nous rencontrerons. Et pour amortir les emprunts, nous misons justement sur la location du club-house à un gérant et sur les rentrées des réservations de nos salles sportives (NDLR: les tarifs horaires ont été majorés pour faire face à l’augmentation du coût de l’énergie). "

Quant aux craintes formulées par Renata Gava au niveau des éventuelles nuisances sonores générées par la pratique du padel, elles ont trouvé réponse dans la prévision d’une étude sonométrique dans le cahier des charges et… l’intention de positionner les terrains côté voies du chemin de fer.