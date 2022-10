« Marchin, c’est un modèle pour la FWB »

Le pari culturel à Marchin est gagné pour Bénédicte Linard, ministre Écolo de la Culture. « Marchin est un modèle pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, embraye-t-elle. En tant que ministre de la Culture, j’essaye de faire en sorte de rapprocher la culture des publics et de la rendre accessible au plus grand nombre. Le cirque est une discipline fondamentale pour l’accès à la culture. » Marchin, c’est un peu plus de 5 000 habitants et 6 000 vaches. Alors, développer un pôle du spectacle vivant de cette envergure dans une commune rurale, le défi était forcément de taille. Les deniers ont-ils été mis au bon endroit ? « Marchin n’est pas un grand centre urbain. C’est un endroit reculé mais ça devient, d’une certaine façon, le centre du monde au niveau des arts de rue et du cirque. Donc, oui, la Fédération a fait le bon choix dans sa dynamique de soutien, assume la ministre. On est aussi séduit par la philosophie. Il y a l’école de cirque, les résidences qui participent à son développement et qui font que ce pôle touche tous les publics. C’est un projet transversal et très inclusif. La Fédération a fait le choix de soutenir tout ça et d’augmenter le contrat-programme de Latitude 50 parce qu’il remplit la vision et la politique culturelle qu’on veut défendre. »