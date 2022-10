Une des voitures, une Volkswagen, conduite par un ressortissant français, a terminé sa course sur le toit, en contrebas dans un champ. Le second véhicule, une BMW conduite par une Namuroise, a été retenu par la clôture d’un champ situé de l’autre côté de la route. Les pompiers de la zone Hemeco ont réalisé le balisage des lieux pour permettre aux secours de travailler en toute sécurité. Une ambulance de Ciney et une autre de Flémalle sont intervenues sur place. Les personnes étaient sorties des voitures lorsque les secours sont arrivés sur les lieux de l’accident. Les conducteurs ont été légèrement blessés. Ils ont été pris en charge par les deux ambulances, qui les ont conduits au CHRH où ils ont reçu des soins appropriés avant de pouvoir rapidement quitter l’hôpital.

C’est le dépanneur Charlier qui a pris en charge les véhicules accidentés. La police de la zone de Huy est également intervenue sur les lieux de l’accident.