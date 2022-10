À l’occasion de l’opération wallonne "La Semaine des sentiers", l’intercommunale a proposé une visite exceptionnelle de la principale galerie souterraine interceptant l’eau de source issue de la nappe, une eau qui alimente les robinets de la capitale via un système de conduite de 90 kilomètres.

"Ici, nous sommes dans la galerie principale, qui fait 3 km de long. On compte encore 2 km de galeries secondaires."

En contrebas du château de Modave, dans un superbe cadre, juste à côté du Hoyoux canalisé par Vivaqua sur toute une portion, une porte dérobée permet de plonger dans le monde de l’or bleu.

Une quinzaine de personnes avaient fait le déplacement et ont pu profiter des explications du guide du jour, Marc Custinne, chef cantonnier des sites de Spontin et Modave. "C’est le captage de sources du Hoyoux qui recueille les eaux principales à flanc de coteau et les eaux secondaires dans l’axe de la vallée. Ici, nous sommes dans la galerie principale, qui fait 3 km de long. On compte encore 2 km de galeries secondaires. L’axe principal est doté de barbacanes dans la partie inférieure. Ce sont elles qui récoltent l’eau se trouvant en réserve sous la colline, dans les rochers. L’eau converge alors dans l’encuvement."

Creusée par des ouvriers de 17 à 71 ans

Le percement de ces galeries, dans la roche, a commencé en 1907 et les installations ont été inaugurées en 1922. "Ils ont tout creusé à la main, mécaniquement, avec des burins et marteaux-piqueurs. Impossible d’utiliser des explosifs au risque de fragiliser la galerie. C’est un travail de titan." Parmi les hommes du chantier, on en dénombrait de très jeunes. "Des archives attestent qu’il y a eu sous terre des ouvriers de 17 à 71 ans !", souligne le guide.

Le captage de Modave est un des plus importants captages d’eau souterraine de Belgique avec une production de 60 000 à 80 000 m3 d’eau par jour, selon la richesse de la nappe.

"C’est une eau pure naturellement qui ne nécessite aucun traitement pour être rendue potable"

Cette eau de source est connue pour être d’une grande pureté. "C’est une eau pure naturellement qui ne nécessite aucun traitement pour être rendue potable, contrairement à d’autres sites Vivaqua, comme l’usine de Tailfer qui transforme l’eau brute de la Meuse en eau potable par un système complexe de machineries et filtration. Ici, on ajoute simplement un peu de chlore pour assurer la qualité du produit lors du voyage." Une eau on ne peut plus écologique en somme. D’autant plus qu’elle est également acheminée vers Bruxelles par un réseau de conduites gravitaires, en pente douce, sans aucune énergie pour "pousser" l’eau. "C’est le premier captage gravitaire du pays en capacité de production."

Voilà donc 100 ans que les installations de Modave font leurs preuves et tiennent le coup. "On peut dire que les galeries, creusées dans la roche, ne bougeront jamais, assure Marc Custinne. Seul le collecteur en béton, qui achemine l’eau vers Bruxelles, est plus fragile. C’est pourquoi tous les quatre ans, des inspections sont réalisées et des réparations menées."

Quotidiennement aussi, les hommes de Vivaqua inspectent les galeries, les ouvrages et les baromètres pour s’assurer de la qualité de cette eau pure. "Depuis un siècle, la zone de captage de Modave offre à Vivaqua un produit qui demande peu de coûts."