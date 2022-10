Le projet, qui devrait coûter au total 454 000 €, inclut notamment l’isolation de la toiture et des murs. "On va aussi installer des panneaux photovoltaïques. Le chauffage au mazout actuel sera remplacé par des pompes à chaleur. On passera à un éclairage LED et on mettra en place des bornes de rechargement pour véhicules électriques." À noter qu’un banc public sera également installé aux abords de la salle.

Un subside UREBA pour l’administration communale

L’administration communale aura aussi droit à un subside pour se tenir au chaud. "On va isoler le grenier et changer les châssis." Le chantier est estimé à 50 000 €. "Mais le montant sera revu à la hausse. Ces estimations datent d’avant la crise." En revanche, le montant exact du subside n’est pas encore connu.

La taxe sur les déchets n’augmente pas

Bonne nouvelle pour les Tinlotois: la taxe sur la collecte des déchets n’augmentera pas en 2023. "Elle s’élèvera toujours à 70 € pour les personnes isolées, détaille l’échevine Laurence Médaerts. Les ménages de deux personnes devront payer 140 €. Et ceux de trois personnes et plus, 160 €." Les propriétaires de résidences secondaires paieront 140 €. La taxe comprend le ramassage de 50 kg de déchets résiduels par habitant et 30 kg de déchets organiques. Chaque kilo excédentaire coûtera 0,50 €.

Là où il y a du changement, c’est au niveau des exonérations pour les consommateurs de langes. "Avant, on fonctionnait avec un système de réduction sur le montant total de la taxe. Par exemple, les gardiennes ONE bénéficiaient d’une réduction de 60 € sur le montant total dû." Mais à partir de 2023, les exonérations ne se compteront plus en euros mais en kilos. "Elles seront de 120 kg pour les gardiennes ONE, de 50 kg pour les personnes incontinentes et de 40 kg par enfant de moins de 3 ans", conclut Laurence Médaerts.