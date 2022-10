Une invitation à voyager avec le salon du jeune bourlingueur

Une troisième édition du salon qui se veut dans la continuité des précédentes. "On espère entre 100 et 130 personnes comme l’an passé. Mais le nombre de participants n’est pas important. Ce qui nous importe, c’est la qualité de la formation. Avec la levée des restrictions liées au Covid-19, les jeunes se montrent très motivés à l’idée de découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles langues. À nous de les conseiller le mieux possible."