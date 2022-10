Les cours d’eau s’affichent dans les sentiers de promenade

Le CRO et la Commune ont pu compter sur l’aide de deux bénévoles du PCDN, Jacques et Cécile Degueldre. Ensemble, ils ont effectué tout un travail de recherche historique pour valider les appellations, sur base de l’atlas des cours d’eau, la référence. "On a comparé cet atlas avec les noms dont on disposait et qui n’était pas toujours correct, poursuit le chargé de projet. Parfois, les riverains avaient rebaptisé les ruisseaux à leur sauce. Les noms officiels pouvaient parfois différer des noms usuels ou de ceux indiqués sur les cartes IGN. Il a fallu défricher tout ça puis aller sur le terrain." À côté des trois petits cours d’eau incontournables (Bloquay, Boé et Néblon), on en découvre aussi des moins connus: ruisseaux de Bénite fontaine, d’Insegotte, de Hagneuse Prée ou encore Houppe-le-loup…

Ils ont désormais leur plaquette officielle. La première vague de panneaux a été placée à proximité des ruisseaux, sur des ponts ou des arbres. "Pour les arbres, on a utilisé des clous en aluminium conseillé par le DNF, qui ne rouillent pas et n’agressent pas l’arbre." Les derniers panneaux seront bientôt placés sur des poteaux que la Commune va placer.