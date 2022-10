Une maison atypique à Werbormont, en conteneurs maritimes (photos)

"C’est une maison unique en Belgique, voire en Europe, insiste Sébastien Grosjean, patron de Galan, de par sa taille (16 conteneurs !) mais aussi de par son style. Des maisons-conteneurs, il en existe mais généralement avec des empilements simples. Ce projet-ci exploite toutes les possibilités d’agencement avec des dépassants, des casquettes, des débords. Le conteneur étant autoportant, on ne doit pas recourir à des piliers de soutien, plus coûteux. Ça ouvre bien des perspectives sur le plan architectural."

Cette maison innovante servira de "vitrine" pour les deux partenaires, habitués à travailler ensemble pour ce type de chantier. "Elle montre un maximum de possibilités offertes par la technique. Ce sera un peu comme notre maison témoin."

Habiter dans des conteneurs ? Le concept est arrivé en Belgique il y a dix ans et il est encore méconnu, même si l’intérêt est grandissant. "De plus en plus de personnes nous contactent car ils aiment le fait qu’on travaille en économie circulaire, détaille le patron. Ils viennent aussi car le coût est moins élevé qu’une maison en dur ou en ossature bois."

Avec une piscine en conteneur

À Werbomont, ce sont 16 conteneurs maritimes qui ont été agencés et posés au-dessus des caves, sur une structure béton. Une piscine réalisée avec deux conteneurs sera également placée dans le jardin.

Les conteneurs ont été amenés sur place (après avoir été en partie profilé en atelier), puis découpés et enfin assemblés. "Une technique spéciale d’emboîtement a été élaborée, soit par soudure soit par boulonnage", détaille le patron, Marc Vanwersch. Les châssis viennent d’être placés et l’heure est au parachèvement, avec l’isolation ( "Un système d’isolation particulier a été mis au point") ou encore le revêtement de façade. "Ici, on a choisi des briquettes blanches et du bardage métallique mais on peut mettre aussi un bardage bois, du crépi, ou laisser le conteneur apparent en le peignant", poursuit Arthesia.

Bâtiment écologique

L’habitation sera équipée d’une pompe à chaleur, d’une citerne d’eau de pluie, de panneaux solaires et photovoltaïques. "Si bien qu’elle sera presque totalement autonome en énergie et respectera la norme Q-Zen (NDLR: quasi zéro énergie)." À l’arrière, pour profiter de la belle vue sur les bois, de grandes baies vitrées ont été percées. "Les conteneurs ont aussi été agencés de telle sorte que les zones de terrasse et les abords soient protégés du vent."

Les avantages d’une ossature en conteneurs maritimes ? La rapidité de construction (la moitié du temps d’une construction classique), un prix de 10 à 15% moins cher qu’une maison traditionnelle et une double approche environnementale puisque d’une part, le logement peut être passif et d’autre part, il s’agit de recycler des conteneurs maritimes en fin de vie ou inutilisés, stockés au port d’Anvers. "Ils sont d’une capacité de 30 tonnes, en acier corten, très solide, il ne rouille pas, ne se dégrade pas, informe Marc Vanwersch. On est parti pour des décennies… Les kots conteneurs pour étudiants réalisés à Amsterdam il y a 30 ans sont toujours en très bon état."

« Pas de limite ! »

Le bureau Arthesia s’est spécialisé depuis quelques années dans la conception de ce type de bâtiments. Isolation, ventilation, chauffage, ponts thermiques, tous les aspects ont été pris en compte pour élaborer un système constructif qui a fait ses preuves. "On utilise les conteneurs pour des habitations privées mais aussi des logements sociaux et des bureaux, à Waremme, Verviers, Seraing, Manhay… On a acquis une reconnaissance et une expérience dans le secteur. Chaque semaine, on reçoit une ou deux demandes. Plusieurs projets sont en cours, dont une maison à Aywaille. Il n’y a pas de limite avec l’ossature en conteneurs. Et on obtient la même finition et le même confort qu’une maison traditionnelle."

Quant à l’entreprise Galan Group, qui se charge de la construction proprement dite, elle s’est lancée dans le secteur il y a cinq ans. "Notre core business de départ, c’était l’événementiel, raconte Sébastien Grosjean, puis on s’est tourné vers les conteneurs grâce à nos foodtrucks installés au circuit de Spa-Francorchamps. On a développé le système pour des maisons et pour des piscines." Et le permis d’urbanisme ? "Il n’est pas plus compliqué à obtenir. Le conteneur, ce n’est que l’ossature."