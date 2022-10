Seulement 18 familles présentes sur les 34 invitées à la remise des primes de naissance

Et pourtant, ce sont des moments qui valent la peine d’être vécus. "Tous les ans, on offre un cadeau aux enfants, poursuit le bourgmestre. Cette année, il s’agissait d’un jouet en bois." Les familles ont également pu être photographiées. "On leur enverra la photo, dans un cadre en bois, un peu plus tard. On leur a aussi donné une enveloppe avec 70 €."

Mais aussi, et c’est peut-être ça le plus important, un tel événement constitue une occasion d’échanger. "Les parents font connaissance. C’est déjà arrivé que des amitiés naissent lors de la remise des primes de naissance."

Pas question d’arrêter

Et cette année encore, ça s’est très bien passé. "Les parents étaient contents. Ils étaient heureux d’avoir vécu ce moment de partage."

Malgré un enthousiasme qui pourrait être plus grand, le bourgmestre a la ferme intention de continuer à organiser la remise des primes de naissance. "Nous avons la volonté de continuer à mettre à l’honneur les parents et leurs enfants."

En 2023, la Commune recommencera en mettant l’accent sur la communication. "On verra ce qui peut être amélioré à ce niveau-là. Cette année, à peine sept familles s’étaient manifestées dans un premier temps. Les onze autres avaient oublié et nous ont contactés après avoir reçu un courrier de rappel", conclut Yves Kinnard.