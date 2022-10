La brocante du Taillis sous le soleil

"Je suis très contente, nous avons bien travaillé depuis l’an passé. Nous avons organisé un cortège Halloween et un chalet de Noël. Nous avons participé aux Fêtes de la Neuvaine de Moha lors des jeux interquartiers", expliquait Mathilde Hauspy qui précisait encore: "Notre comité reste cependant très intergénérationnel. Nous avons par exemple Nicolas Miessen qui nous aide le lendemain pour ranger et les enfants donnent un coup de main le jour de la brocante. Notre quartier qui est une rue en cul-de-sac se prête bien à tisser des liens entre ses habitants. Et les enfants peuvent y jouer et les aînés aiment les rencontrer."

Cette année, les brocanteurs extérieurs étaient moins nombreux. "ll pleuvait encore à 7 h 30 et certains ont annulé. Les riverains qui sont demandeurs pour exposer ont sorti leurs objets dès que le soleil est apparu. Il y a eu moins de monde cette année, mais il y a eu du passage tout le temps", ajoutait encore la présidente du comité.