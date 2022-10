Si pour elle, le plus important c’était "le fait de voyager en groupe, de vivre en communauté", la plupart des autres, à l’instar d’Eva Kozicki, élève à Saint-Quirin, venaient pour "le Pape. On voulait voir le Pape."

Et même s’ils n’ont pas pu s’entretenir longtemps avec François 1er, ils ne sont pas près d’oublier ces quelques secondes. Xavier Noël, aussi à Saint-Quirin, en a profité pour soumettre ses questionnements les plus intimes au souverain pontife. "Je lui ai demandé (NDLR: en parlant de la religion) comment je pouvais faire pour m’appuyer sur un mur que je ne voyais pas. Il m’a répondu qu’il fallait être très courageux pour être croyant. J’ai trouvé ce moment très puissant."

En revanche, Michel Pagano, également à Saint-Quirin, a décidé d’adopter un ton beaucoup plus léger. "Je suis arrivé près de lui et je lui ai dit “je vous fais la bise”. Il a rigolé. J’étais heureux de voir un sourire sur son visage." Quant à Noémie Bonnevie, "en rencontrant le Pape, j’ai réalisé le rêve de toute ma famille."

Ce qui est sûr, c’est qu’à tous, il a fait forte impression. "Il a une vraie présence, s’émeut Eva Kozicki. On voit qu’il est bienveillant. Après l’avoir rencontré, j’avais l’impression qu’il avait effacé tout ce que j’avais fait de mal."

Rendez-vous à Maredsous, puis à Lisbonne

Ce voyage ne se résumait pas qu’à une rencontre avec le Pape. Il a aussi permis aux jeunes Hutois de découvrir les secrets de la capitale italienne, dans des conditions parfois rocambolesques. "On a dormi par terre, s’amuse Xavier Noël. Mais ce n’est pas grave. Il y avait tellement de choses à faire qu’on n’a pas beaucoup dormi."

Mais aussi et surtout, ce périple a été l’occasion de faire de belles rencontres. "On a fait connaissance avec des jeunes de Bruxelles, explique Charlotte Pirard. On a décidé de se retrouver pour le festival des JMJ de Maredsous (NDLR: qui se déroulera les 22 et 23 octobre). Et ensuite, on veut aller ensemble aux JMJ à Lisbonne (NDLR: du 25/7 au 06/08/23)".