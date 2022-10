Lors des deux premières soirées, tous les participants ont apprécié deux choses: le spectacle et le repas servi à table. En tout, c’est une cinquantaine de bénévoles qui s’active chaque soir: sur la scène, en cuisine, au bar. "Puis, il y a aussi toute l’équipe de nettoyage qui travaille afin de tout remettre en ordre pour la soirée suivante", s’exclame Étienne Minette qui, avec Nathalie Mélon et Jean-Marc Natalys, partage la présidence de cette ASBL. Assis à table, les convives ont applaudi les chansons des légendes telles que celle de Queen, The Show Must Go On, le thème justement de ce 24e cabaret.

"En tout, ce sont une trentaine de chansons qui sont présentées. Nous avons souhaité rendre hommage à, entre autres, Arno, Christophe, Édith Piaf, Michaël Jackson."

Par ailleurs, 2021 marquait le 75e anniversaire de l’immigration italienne. "Crise du Covid oblige, le cabaret n’a pas été organisé l’année passée et donc, à l’occasion de notre 24e cabaret, nous mettons les Italiens à l’honneur en interprétant la chanson “Bella Ciao”."

Le cabaret a encore lieu ce week-end, il est complet mais l’ASBL enregistre quelques désistements.

Étienne Minette au 0485/ 469 406.