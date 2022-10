Les conseillers verlainois de demain

Campagne acharnée

La proclamation des élections s’est déroulée samedi, après une campagne électorale intense des 15 candidats en lice pour briguer le mandat. Programme, affiches et surtout rencontre avec les électeurs ont été déterminants. Les résultats du scrutin ont provoqué d’amères déceptions, voire quelques larmes.

"J’insiste sur cette campagne acharnée. Tous étaient motivés. Les quatre nouveaux conseillers sont très heureux et ont envie de voir leurs projets se réaliser, insiste le bourgmestre Hubert Jonet. Il est important pour le conseil des adultes d’avoir la vision d’enfants de 12 ans à propos de la commune." Un apprentissage de la citoyenneté qui permet aux jeunes conseillers du CCE de s’impliquer dans la vie communale et de proposer des projets qui les concernent directement. Aux côtés des sept "anciens", Nell Sondag, Lili Somville, Gaspard Dineur et Lucas Leruth vont désormais siéger pour "améliorer" la vie… à l’école mais plus encore dans la commune.