850 000 € pour rénover la bibliothèque

À Huy, la bibliothèque subira prochainement de gros travaux. Ils permettront de réaliser d’importantes économies d’énergies, qui devraient être de l’ordre de 75%. Outre le remplacement du système de chauffage, il est prévu de réaliser des travaux d’isolation. "On va isoler le mur côté parking, le sol et la toiture", expose le bourgmestre Éric Dosogne. En revanche, on ne touchera pas aux châssis. "Ils ont déjà été remplacés il n’y a pas longtemps", ajoute le bourgmestre.