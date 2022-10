Face à la crise, Chez Mimi ne s’en sort plus: « Je vais perdre le travail d’une vie »

Le Hutois est en colère. Parce qu’une nouvelle fois, il se sent abandonné mais aussi et surtout parce que Chez Mimi, c’est toute une vie. Alors renoncer au choix qu’il a fait il y a cinq ans, c’est forcément un coup dur. "On a mis toutes nos économies et toute notre énergie dans ce projet. Après des années à travailler pour d’autres, on avait envie d’être à notre compte. On doit aujourd’hui envisager de mettre la clé sous la porte. On se donne jusqu’aux fêtes de fin d’année pour prendre une décision. J’espère ne pas devoir penser à une reconversion mais je suis dégoûté. Je vais perdre le travail d’une vie."

« Le pouvoir d’achat a diminué »

Si les années Covid n’ont pas été évidentes à gérer, les indépendants pouvaient au moins compter sur le paiement, partiel ou non, des salaires, des charges patronales et primes. La parenthèse est désormais terminée mais la crise se poursuit sous une autre forme. Les coûts énergétiques grimpent, ceux des produits et des matières premières également. Mais autre facteur également à prendre en compte: le pouvoir d’achat des consommateurs a diminué et le couple de restaurateurs le ressent. "Face aux augmentations, on essaye de trouver des parades pour réduire les coûts des matières premières ou en utilisant des produits moins chers mais la vraie difficulté c’est qu’on sent que les gens n’ont plus les mêmes moyens qu’avant, analyse Jérémy Witmeur. Avant, les clients se faisaient plaisir avec une boisson et un dessert alors que maintenant ils ne prennent plus qu’un plat."

Et les entreprises ayant déjà enduré durant deux ans, se retrouvèrent ainsi fort dépourvues quand la crise fut venue…