En 50 ans, le Kiwanis Club hutois a récolté plus de 1 300 000 €

"Les clubs services ont une importance primordiale dans la vie d’une ville car les bénéfices de leurs activités servent à lancer toute une série d’actions sociales", a commenté le bourgmestre faisant fonction Éric Dosogne (PS). La Ville fournit d’ailleurs une aide logistique au Kiwanis dans le cadre de ses actions.

Au mois de juin dernier, le club avait organisé sa remise de fonds. Au total, ce sont 26 000 € qui avaient été récoltés et distribués pour aider les enfants, le fruit d’un travail effectué lors de ces deux dernières années perturbées par le Covid. En tout, 19 000 € avaient été versés à trois structures: "Hippopassion", "Au fil de l’eau" et "DoMiSiLaDoRé". Le reste de l’argent avait été dispatché tout au long des deux ans selon les besoins divers rencontrés par les enfants en difficulté (achat d’une chaise roulante, par exemple).

"Vu la période délicate dans laquelle on se trouve, la solidarité est importante pour tout le monde, la Saint-Nicolas est difficile pour certains parents, si on peut rééquilibrer un peu la balance, c’est une bonne chose", estime son président Alexandre Wilmotte.

Le fondateur René Stassart, et ancien Procureur, s’est montré ému et fier du chemin parcouru: "On forme un bon groupe d’amis et de collaborateurs", a-t-il ajouté. "Un événement marquant au cours de ces 50 années ? La venue du groupe américain the Platters à la collégiale".

Depuis 1972, le Kiwanis club de Huy, un des plus vieux de Belgique, a recueilli plus de 1 300 000 € et compte une trentaine de membres.