Les Apéros secrets signent leur retour à Wanze: verdict le 28 octobre

Il y a trois ans, le quatuor formé par Norman Housard, Arnaud Voneche, Logan Defroyere et Loan Joiris innovait avec ses Apéros secrets. Le concept: proposer un afterwork dans un lieu insolite et tenu secret jusqu’à la date de l’événement. C’est ainsi que celles et ceux qui avaient répondu à leur invitation en 2019 avaient eu le privilège de prendre l’apéro dans le parc d’un château à Vinalmont. "L’idée est vraiment de l’organiser sur un site privé inaccessible au public en temps normal, un lieu où les gens ne s’attendent pas à aller prendre l’apéro, insiste Norman Housard qui remet le couvert, le vendredi 28 octobre de 17h à 1h du matin. Tout ce que je peux dire c’est que l’endroit est susceptible de se trouver dans un rayon de 15 km autour de Wanze. Les personnes ayant réservé recevront les coordonnées GPS du lieu de rendez-vous le jour même de l’événement." L’endroit choisi sera "habillé" d’un éclairage pour mettre en valeur le site où tout le matériel voulu (braseros, champignons chauffants, tonnelles voire chapiteau en cas de précipitations) assurera le confort maximum aux participants. Sans oublier évidemment les bars (bière, cocktails…), foodtrucks et ambiance musicale (DJ).