Le Rally 4 Porsche s'annonce ce week-end

En effet, pas moins de 143 Porschistes sont attendus samedi matin. On y trouve quelques beaux modèles qui vaudront le coup d'œil. On y verra notamment une 991 GT2 RS, une 991 GT3 Touring, une 991 GT3 RS, une 718 GT4 ou encore la très rare 992 Carrera 4S Belgian Legend Édition limitée à 75 exemplaires.

Ces bolides ne passeront pas inaperçus parmi les nombreux modèles plus communs qui traverseront la région durant la journée. Au niveau du parcours, les équipages se dirigeront vers Stavelot et son abbaye durant la matinée ou ils trouveront un walking dinner avant de reprendre la route vers Huy en passant par le Namurois pour terminer la journée par les soirées dînatoires 911 et 959.

Au point de vue sportif, la course de dimanche vaudra également le détour. Si seulement vingt concurrents sont attendus au départ de vitesse, la qualité du plateau ne laissera pas à désirer. Parmi les 911 modernes de la Division 4 (NDLR: le rallye compte selon la réglementation ASAF), on aura du beau spectacle avec l'équilibriste Gunther Monnens, qui s'est imposé dernièrement à Waremme face à quelques Rally2, ou encore Andy Lefevere.

Au volant de la Porsche 997 GT3, le pilote d’Oostnieuwkerke a pris l'habitude de mener la danse, comme en témoignent ses récentes victoires au général au TBR Short Rally ou au Rally van Staden. Très occupé professionnellement, Andy n'est plus venu rouler dans le sud du pays depuis sept ans mais se dit ravi de retrouver les spéciales wallonnes pour ce qui constituera une première avec sa Porsche.

On y verra aussi l'Ouffetois Xavier Baugnet qui découvrira la conduite d'une propulsion moderne sur des routes qu'il connaît bien de par son expérience au Rallye du Condroz ou dans les autres épreuves locales. Tuur Van Den Abeele sera lui aussi de la partie, le Courtraisien découvrira lui aussi la région à bord de son bolide Allemand. Enfin, on y verra Frederiq Delplace, lui aussi sur 997 GT3, ce qui porte le nombre de modernes à cinq.

Beau plateau historique

Du côté des historiques, de beaux équipages seront à observer. Marc Duez et Willy Lux seront au départ, comme à la bonne époque, avec une Porsche 911 SC Belga de chez MY Racing. Les frères Munster seront aussi de la partie avec la Porsche 911 Safari de BMA, une voiture assez particulière qui sort du lot parmi les engagés. "On a décidé de rouler avec cette auto-là car c'est sans doute la plus fun à conduire et puis elle était prête dans l'atelier, explique Grégoire. On va se partager le volant toute la journée. On va aborder la course avec une optique plaisir, en partageant un chouette moment en famille."

Ils seront opposés à Gérard Marcy, Andre Lausberg, Patrick Mylleville, William Wilkin, Thibaud Mazuin ou encore Emile Tollet, tous au volant de Porsche 911 d'époque. Seul Jean Pierre Baudart tentera de s'immiscer dans le peloton à bord de sa Porsche 944. Ensuite, six autos engagés en catégorie DEMO seront à voir, sans objectif de vitesse. Enfin, neuf concurrents essaieront d'être les plus réguliers possible, sept tiendront les 65km/h alors que deux seulement tiendront les 50.

L'accès aux spéciales sera gratuit. Seul le programme est à acheter (sans obligation) au prix de 5€ à la Librairie RN 90, au café "Le Chez Nous", ou au Chapiteau principal.