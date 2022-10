Un an de sursis pour le départ 112 de la Croix-Rouge d’Ampsin

Cette victoire, on la doit à une longue après-midi de négociations entre les syndicats et le conseil d’administration. Pendant que le bras de fer se jouait dans les bureaux du siège social de la Croix-Rouge Humanitaire, à Rhisnes, les ambulanciers, aidés par les sirènes de leurs véhicules, hurlaient leur colère.

100 000 € de déficit

Pour le responsable ampsinois Jérôme Bertrand, la responsabilité devait plutôt être remise sur le dos du fédéral. "Nous sommes sous-financés, explique-t-il, Le SPF octroie une enveloppe fermée de 72 millions d’euros à l’ensemble des services de secours." Le problème, c’est que le montant n’a pas été augmenté depuis 2019. "Mais, comme partout ailleurs, les coûts augmentent." Et c’est comme ça que le service de secours d’Ampsin s’est retrouvé avec un déficit de 100 000 €, raison pour laquelle la Croix-Rouge avait décidé de cesser les activités du 112 à Ampsin.

Des délais d’intervention allongés

Mais en se retirant une épine du pied, la Croix-Rouge en aurait planté une fameuse dans celui de la population de Huy-Waremme. En effet, sans le 112 d’Ampsin, il faudrait beaucoup plus de temps pour intervenir dans certaines zones. "Hier, nous sommes intervenus sur une chute de grande hauteur à Saint-Georges, explique Laurent Meuris, ambulancier. On y était en six minutes. Sans nous, une ambulance aurait dû venir de Huy. Et pour faire un tel trajet, il faut certainement 15 à 17 minutes." Et dans de telles situations d’urgence, chaque minute compte.

Bref, cette victoire, elle est autant pour les ambulanciers, qui garderont leur travail, que pour la population, qui continuera de bénéficier d’un service de secours de qualité. "Mais on ne va pas lâcher, prévient Jérôme Bertrand. On ira bientôt à Bruxelles avec les pompiers pour mettre la pression sur le gouvernement."