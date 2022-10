La Croix-Rouge ferme son centre de secours d’Ampsin à Amay

En moyenne 8 sorties par jour

Pour justifier sa décision de fermeture, la direction de la Croix-Rouge Humanitaire invoque des motifs de rentabilité. "Contrairement à une zone de secours soutenue financièrement par les communes de la zone et la Province, la Croix-Rouge finance ses centres de secours sur fonds propres avec des subsides du fédéral qui sont insuffisants alors que les coûts augmentent. On en est conscient." Mais de là à sacrifier un centre ampsinois qui assure en moyenne 8 sorties par jour et donc priver la population d’un service important.

La direction des centres de secours rencontrera le personnel amaytois ce jeudi à 16 h. Une partie de l’équipe s’était déjà rendue ce mardi devant le siège social de la Croix-Rouge à Rhisnes pour manifester son mécontentement avec les collègues de Libramont. Et ce mercredi matin, les syndicats ont déposé en front commun un préavis de grève. "Qu’on se comprenne bien, il s’agira plus d’une grève administrative. Il n’est pas question pour nous de pénaliser la population en nous croisant les bras. On continuera à assurer les interventions. Par contre, on pourrait oublier de prendre les identités des personnes secourues et ne pas facturer. Ce qui pénaliserait financièrement la Croix-Rouge et le SPF Santé à qui elle reverse une partie des frais assumés par la personne secourue, pour leur mettre la pression."