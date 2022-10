Une plaquette digitale sur la vie à Jehay au XVIIIe  siècle

Intitulée Jehay, sa paroisse et sa seigneurie au XVIIIe siècle, elle s’inscrit dans la lignée des recherches de l’historien verlainois. "Je me suis fait une spécialité du XVIIIe siècle après avoir recueilli pas mal d’informations aux Archives de l’État sur cette période, sourit l’auteur. C’est la fin de l’Ancien Régime et le début d’une nouvelle époque de grands chamboulements et de progrès aussi. Après d’autres villages, j’ai naturellement voulu me pencher sur celui de Jehay. En tant que voisin habitant Bodegnée, il m’arrive régulièrement de m’y promener. Et le projet est venu naturellement."

Une population jeune

La publication analyse tout d’abord la population de la paroisse jehaytoise en 1736 (alors animée par l’abbé Sauvage). "Elle était plutôt jeune et dans des métiers manuels. La majorité faisait partie du tiers état, à savoir qu’elle n’était ni de la noblesse, ni du clergé." Ensuite, une carte colorée de la seigneurie de Jehay (rachetée aux Mérode par la famille van den Steen en 1720) révèle que le profil du village n’a pas beaucoup changé depuis. "Il y a forcément beaucoup plus d’habitations qu’à l’époque, mais les rues et les parties boisées étaient déjà en place et ont peu été modifiées. Les limites avec les cinq villages périphériques sont toujours les mêmes", termine David Fraiture en finition, par ailleurs, d’un gros travail de recherche sur l’histoire de la Résistance dans notre région pour publication en 2024.